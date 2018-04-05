Экс-капитан «Ливерпуля» Джеррард назвал матч против «Манчестер Сити» идеальным 

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о разгромной победе «мерсисайдцев» над «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Думаю, в данном случае походит слово «идеальный» (матч для «Ливерпуля»). Если говорить о защите, четверка защитников сыграла просто великолепно", — цитирует Джеррарда Indy Football.
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити».