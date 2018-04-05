Экс-капитан «Ливерпуля» Джеррард назвал матч против «Манчестер Сити» идеальным

"Думаю, в данном случае походит слово «идеальный» (матч для «Ливерпуля»). Если говорить о защите, четверка защитников сыграла просто великолепно", — цитирует Джеррарда Indy Football.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.