Джеко: «Судья побоялся назначить пенальти в ворота „Барселоны“

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы старались играть в своей манеры, используя высокий прессинг, хотя знали, что «Барселона» очень сильная команда. Мне кажется, что поражение со счетом 1:4 является слишком жестоким для нас. Конечно, нельзя не признать, что мы пропустили три мяча из-за собственных ошибок. Впрочем если бы судья назначил пенальти в начале встречи, когда я упал в штрафной, то все могло сложиться по-другому.

Но судья побоялся назначить 11-метровый в ворота «Барселоны» на ее поле. Я считаю, что ко всем командам должно быть одинаковое отношение", — приводит слова Джеко Mediaset Premium.