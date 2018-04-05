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Джеко: «Судья побоялся назначить пенальти в ворота „Барселоны“
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Джеко: «Судья побоялся назначить пенальти в ворота „Барселоны“ 

Soccer News 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Мы старались играть в своей манеры, используя высокий прессинг, хотя знали, что «Барселона» очень сильная команда. Мне кажется, что поражение со счетом 1:4 является слишком жестоким для нас. Конечно, нельзя не признать, что мы пропустили три мяча из-за собственных ошибок. Впрочем если бы судья назначил пенальти в начале встречи, когда я упал в штрафной, то все могло сложиться по-другому.
Но судья побоялся назначить 11-метровый в ворота «Барселоны» на ее поле. Я считаю, что ко всем командам должно быть одинаковое отношение", — приводит слова Джеко Mediaset Premium.
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