Юрген Клопп: «Салах сказал: „Я буду в порядке“ 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) отметил, что нападающий Мохамед Салах надеется вскоре вернуться в строй. Форвард сборной Египта был заменен на 53-й минуте на Джорджиньо Вайналдума. Поначалу были подозрения на травму мышцы паха или подколенного сухожилия.
— Салах подошел к боковой линии и сказал: «Иногда я чувствую что-то здесь», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Для меня этого было достаточно. После матча я спросил его, и он ответил: «Я буду в порядке». Но теперь нам нужно дождаться настоящего диагноза.
Ливерпуль — Манчестер Сити