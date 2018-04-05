Молодые журналисты Вологодчины сразятся за областную молодежную медиапремию

Школьники, студенты и работающая молодежь, увлекающиеся написанием новостей и снимающих интересные ролики, поборются за обладание молодежной областной медиапремией. Прием заявок уже стартовал.

Конкурсантом может стать каждый желающий старше 14 лет. Важно, чтобы потенциальный участник не только мечтал стать журналистом, но и уже имел опубликованные работы. Это могут быть как статьи в газетах, журналах, на информационных сайтах, так и блоги, видеоролики.

В этом году конкурсантов ждет четыре номинации: «Лучшая публикация в СМИ», «Лучшая фотосерия», «Лучший видеосюжет» и «Лучший медиапроект». Участниками последней могут стать только авторы некоммерческих проектов.

Конкурсные работы принимаются до 5 августа на электронную почту pr@upinfo.ru с пометкой «III молодежная медиапремия». Также участникам нужно зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». Очная защита проектов состоится в сентябре.

Жюри назовет победителей в каждой номинации среди профессионалов и любителей. Обладатели первых мест получат по 8 тысяч рублей, за вторые места дадут 4 тысячи рублей, за третьи — 2 тысячи рублей. Эти деньги победители и призеры смогут направить на реализацию своих медиаидей.