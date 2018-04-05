Команда пенсионеров района Выхино-Жулебино стала лидером окружного турнира по настольному теннису

Первое место окружных соревнований по настольному теннису, прошедших в рамках городской Спартакиады пенсионеров, заняла команда района Выхино-Жулебино.

— Спортсмены, представлявшие районы Юго-Восточного округа города Москвы, в упорной борьбе соревновались друг с другом, зарабатывая очки как в личном, так и в командном зачете, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Победители и призеры в каждой категории были награждены медалями и грамотами.

Турнир прошел в спортивном клубе «Олимпиец». Второе место окружного этапа городской спартакиады завоевала команда пенсионеров района Южнопортовый, а третье досталось району Печатники.