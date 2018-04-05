Ещё
Команда пенсионеров района Выхино-Жулебино стала лидером окружного турнира по настольному теннису
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда пенсионеров района Выхино-Жулебино стала лидером окружного турнира по настольному теннису 

Префектура Юго-Восточного административного округа 32 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Первое место окружных соревнований по настольному теннису, прошедших в рамках городской Спартакиады пенсионеров, заняла команда района Выхино-Жулебино.
— Спортсмены, представлявшие районы Юго-Восточного округа города Москвы, в упорной борьбе соревновались друг с другом, зарабатывая очки как в личном, так и в командном зачете, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО. — Победители и призеры в каждой категории были награждены медалями и грамотами.
Турнир прошел в спортивном клубе «Олимпиец». Второе место окружного этапа городской спартакиады завоевала команда пенсионеров района Южнопортовый, а третье досталось району Печатники.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Чирлидеры соберутся в КЦ «Лидер» Активные москвичи выступили за сохранение прежних названий линий метро Открытый стадион построят в ГУУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение