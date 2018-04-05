Федерация футбола Египта рассказала о степени тяжести травмы Салаха

Египетская федерация футбола ответила на вопрос о степени тяжести травмы полузащитника национальной сборной и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха , а также о сроках его восстановления. 25-летний египтянин вернется в общую группу через несколько дней, сообщает «Спорт-Экспресс».

Салах получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Полузащитник покинул поле на 52-й минуте. Отмечается, что травма оказалась несерьезной.

"Ливерпуль" на своем поле разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Салах отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что египетский футболист претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.