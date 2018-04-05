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Федерация футбола Египта рассказала о степени тяжести травмы Салаха
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Федерация футбола Египта рассказала о степени тяжести травмы Салаха 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Египетская федерация футбола ответила на вопрос о степени тяжести травмы полузащитника национальной сборной и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а также о сроках его восстановления. 25-летний египтянин вернется в общую группу через несколько дней, сообщает «Спорт-Экспресс».
Салах получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Полузащитник покинул поле на 52-й минуте. Отмечается, что травма оказалась несерьезной.
"Ливерпуль" на своем поле разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Салах отметился одним забитым мячом и голевой передачей.
Ранее сообщалось, что египетский футболист претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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