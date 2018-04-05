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Тренер «Манчестер Сити»: теперь никто не верит в наш выход в полуфинал ЛЧ
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Тренер «Манчестер Сити»: теперь никто не верит в наш выход в полуфинал ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Теперь никто не верит, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Мы попробуем убедить себя в обратном завтра. Я верю в свою команду. Она многое мне демонстрировала по ходу этого сезона. У нас впереди 90 минут. Мы попробуем сделать это в ответной игре", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Специалист отметил, что забить мяч в ворота «Ливерпуля» не удалось из-за качественной игры соперника в защите.
"Нам нужно было забить один гол, но мы этого сделать не смогли", — добавил он.
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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