Тренер «Манчестер Сити»: теперь никто не верит в наш выход в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

"Теперь никто не верит, что «Манчестер Сити» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Мы попробуем убедить себя в обратном завтра. Я верю в свою команду. Она многое мне демонстрировала по ходу этого сезона. У нас впереди 90 минут. Мы попробуем сделать это в ответной игре", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Специалист отметил, что забить мяч в ворота «Ливерпуля» не удалось из-за качественной игры соперника в защите.

"Нам нужно было забить один гол, но мы этого сделать не смогли", — добавил он.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.