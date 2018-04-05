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Жерар Пике: «Два автогола — это не просто удача»
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Жерар Пике: «Два автогола — это не просто удача» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Ромой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что автоголы стали следствием прессинга каталонцев. Он остался доволен игрой своей команды, но разочарован пропущенным голом.
— Мы провели восхитительный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Пике. — Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим мы отправляемся с приличным преимуществом. «Рома» остается «Ромой», и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас легким. Соперник приехал сюда биться. «Рома» показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали и в целом провела отличную игру. Два автогола — это не просто удача. Эти голы были закономерны, они стали следствием нашего высокого прессинга и давления в зоне атаки.
Барселона — Рома
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