Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали

«Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры „Сити“, но и о качестве своей игры — тоже.

Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как „Сити“, и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва. У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.