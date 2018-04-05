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Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали
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Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
«Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры „Сити“, но и о качестве своей игры — тоже.
Если бы мы могли лучше контролировать игру против такой команды, как „Сити“, и не терять мяч, то были бы ближе к ней в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва. У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме.
Травма Салаха? Мы потеряли одного игрока из-за травмы и еще одного — из-за перебора желтых карточек, так что есть чему расстраиваться. Мохамед сказал, что чувствует себя нормально, но мы еще посмотрим, что с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, в составе ливерпульцев голами отметились Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садьо Мане. Ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.
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