Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи. «Реал» разгромил «Юве», «Ливерпуль» — «Ман Сити»

Голы: Сарабия, 32 (1:0). Хесус Навас, 37 — в свои ворота (1:1). Тиагу Алькантара, 68 (1:2).

Спорт-Экспресс: последние новости

Два автогола в матче Лиги чемпионов. Это не впервые

Венсан Компани: "Отдаем должное "Ливерпулю", но на следующей неделе будет очередь "Сити"

Жерар Пике: "Два автогола – это не просто удача"