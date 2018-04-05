Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18. Во вторник "Реал" в Турине крупно победил «Ювентус» после дубля и гола-шедевра Криштиану Роналду, «Бавария» выиграла в гостях у «Севильи». В среду «Ливерпуль» на своем поле с крупным счетом взял верх в английском противостоянии с «Манчестер Сити», а «Барселона» даже без забитых мячей Лионеля Месси и с двумя автоголами уверенно разобралась с «Ромой».
3 апреля, вторник
"Ювентус" (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:3 (0:1) Голы: Криштиану Роналду, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 64 (0:2). Марселу, 72 (0:3).
"Ювентус" (Турин): Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Матюиди, 69), Дуглас Коста (Манджукич, 69), Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75), Дибала, Сандру, Игуаин.
"Реал" (Мадрид): Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 82), Иско (Асенсио, 75), Криштиану Роналду, Бензема (Васкес, 59).
Предупреждения: Бентанкур, 27. Дибала, 45. Серхио Рамос, 55. Ковачич, 88.
Удаление: Дибала, 66.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
3 апреля. Турин. «Алльянц Стэдиум».
Ответный матч — 11 апреля. Онлайн-трансляция
"Севилья" (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (1:1)
Голы: Сарабия, 32 (1:0). Хесус Навас, 37 — в свои ворота (1:1). Тиагу Алькантара, 68 (1:2).
"Севилья": Сория, Хесус Навас, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Писарро, Васкес, Корреа (Рамирес, 78), Бен Йеддер (Муриэль, 80).
"Бавария" (Мюнхен): Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Видаль (Родригес, 36), Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79).
Предупреждения: Рибери, 13. Корреа, 15. Бернат, 34. Мюллер, 85. Писарро, 90.
Судья: Орсато (Италия).
3 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Ответный матч — 11 апреля. Онлайн-трансляция
4 апреля, среда
"Ливерпуль" (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 3:0 (3:0)
Голы: Салах, 12 (1:0). Окслейд-Чемберлен, 21 (2:0). Мане, 31 (3:0).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Морено, 85), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах (Вайналдум, 53), Роберту Фирмину (Соланке, 71), Мане.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Сильва, Де Брейне, Габриэл Жезус, Сане.
Предупреждения: Отаменди, 45+3. Габриэл Жезус, 76. Де Брейне, 80. Хендерсон, 86. Стерлинг, 90+2.
Судья: Брих (Германия).
4 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Ответный матч — 10 апреля. Онлайн-трансляция
"Барселона" (Испания) — «Рома» (Италия) — 4:1 (1:0)
Голы: Де Росси, 38 — в свои ворота (1:0). Манолас, 56 — в свои ворота (2:0). Пике, 59 (3:0). Джеко, 80 (3:1). Луис Суарес, 87 (4:1).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто (Андре Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулинью, 66), Иньеста (Суарес, 85), Месси, Луис Суарес.
"Рома" (Рим): Алиссон, Бруну Перес, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Перотти, Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Джеко, Стротман.
Предупреждения: Коларов, 44. Стротман, 86.
Судья: Маккели (Голландия).
4 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Ответный матч — 10 апреля. Онлайн-трансляция
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