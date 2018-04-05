Алиссон: «Роме» нужно не опускать голову и работать еще усерднее

«Ошибки — часть футбола. Мы провели большую работу, но ошибок в матчах не избежать. Нужно не опускать головы и работать еще усерднее», — цитирует Алиссона официальный сайт УЕФА. Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.