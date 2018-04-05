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Алиссон: «Роме» нужно не опускать голову и работать еще усерднее
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Алиссон: «Роме» нужно не опускать голову и работать еще усерднее
Советский спорт
1 час назад
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«Ошибки — часть футбола. Мы провели большую работу, но ошибок в матчах не избежать. Нужно не опускать головы и работать еще усерднее», — цитирует Алиссона официальный сайт УЕФА.
Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.
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