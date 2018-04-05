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Новочеркасский завод №5 задолжал работникам более 3,4 млн рублей.
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Новочеркасский завод №5 задолжал работникам более 3,4 млн рублей. 

Ростовские Вести 36 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Городская прокуратура Новочеркасска выявила задолженность по заработной плате перед 61 работником «Завода № 5». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с выявленным нарушением прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление. В отношении ООО «Завода № 5» и его гендиректора возбуждены административные дела. В суд Новочеркасска направлено 11 исков о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. По данным прокуратуры, долг по зарплате перед сотрудниками завода погашен в полном объёме. Сумма долга превысила 3,4 млн рублей.
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