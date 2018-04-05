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Два автогола в матче Лиги чемпионов. Это не впервые
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Два автогола в матче Лиги чемпионов. Это не впервые 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» два гола были забиты игроками итальянского клуба в свои ворота. Для Лиги чемпионов два автогола в одной игре далеко не редкость. Два гола в свои ворота Де Росси и Маноласа стали уже девятым подобным случаем. Рекорд же принадлежит встрече «Рейнджерс» — «Униря» 2009 года, где было зафиксировано три гола в собственные ворота. (Алексей МОРОЗ)
Матчи Лиги чемпионов, где забивалось два и более автоголов
Автоголы
18.09.2002
Груп.этап
Олимпиакос — Байер — 6:2  Элефторопулос (Олимпиакос), 22 — 0:1. Кляне (Байер), 27 — 1:1  13.11.2002
Груп.этап
Бавария — Ланс — 3:3  Вармюз (Ланс) — 2:0. Финк (Бавария), 20 — 2:1  13.09.2005
Групп.этап
Олимпиакос — Русенборг — 1:3  Лаго (Русенборг), 19 — 0:1. Маврогенидис (Олимпиакос), 48 — 1:1  22.02.2006
1/8 финала
Челси — Барселона — 1:2  Мотта (Барселона), 59 — 1:0. Терри (Челси), 72 — 1:1  20.10.2009
Групп.этап
Рейнджерс — Униря — 1:4  Риккардо (Униря), 2 — 1:0. Лафферти (Рейнджерс), 49 — 1:2. Маккалох (Рейнджерс), 59 — 1:3  19.10.2010
Групп.этап
Бавария — Клуж — 3:2  Каду (Клуж), 32 — 1:1. Панин (Клуж). 37 — 2:1  30.09.2015
Групп.этап
Астана — Галатасарай — 2:2  Хакан (Галатасарай), 77 — 1:1. Эрич (Астана), 86 — 1:2  20.10.2015
Групп.этап
Валенсия — Гент — 2:1  Нильсен (Гент), 15 — 1:0. Митрович (Гент), 72 — 2:1  04.04.2018
1/4 финала
Барселона — Рома — 4:1  Де Росси (Рома), 38 — 1:0. Манолас (Рома), 56 — 2:0.
Выделены матчи, где два автогола забивали игроки одной команды
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