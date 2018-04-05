Два автогола в матче Лиги чемпионов. Это не впервые

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной» два гола были забиты игроками итальянского клуба в свои ворота. Для Лиги чемпионов два автогола в одной игре далеко не редкость. Два гола в свои ворота Де Росси и Маноласа стали уже девятым подобным случаем. Рекорд же принадлежит встрече «Рейнджерс» — «Униря» 2009 года, где было зафиксировано три гола в собственные ворота. (Алексей МОРОЗ)

Матчи Лиги чемпионов, где забивалось два и более автоголов

Автоголы

18.09.2002

Груп.этап

Олимпиакос — Байер — 6:2 Элефторопулос (Олимпиакос), 22 — 0:1. Кляне (Байер), 27 — 1:1 13.11.2002

Груп.этап

Бавария — Ланс — 3:3 Вармюз (Ланс) — 2:0. Финк (Бавария), 20 — 2:1 13.09.2005

Групп.этап

Олимпиакос — Русенборг — 1:3 Лаго (Русенборг), 19 — 0:1. Маврогенидис (Олимпиакос), 48 — 1:1 22.02.2006

1/8 финала

Челси — Барселона — 1:2 Мотта (Барселона), 59 — 1:0. Терри (Челси), 72 — 1:1 20.10.2009

Групп.этап

Рейнджерс — Униря — 1:4 Риккардо (Униря), 2 — 1:0. Лафферти (Рейнджерс), 49 — 1:2. Маккалох (Рейнджерс), 59 — 1:3 19.10.2010

Групп.этап

Бавария — Клуж — 3:2 Каду (Клуж), 32 — 1:1. Панин (Клуж). 37 — 2:1 30.09.2015

Групп.этап

Астана — Галатасарай — 2:2 Хакан (Галатасарай), 77 — 1:1. Эрич (Астана), 86 — 1:2 20.10.2015

Групп.этап

Валенсия — Гент — 2:1 Нильсен (Гент), 15 — 1:0. Митрович (Гент), 72 — 2:1 04.04.2018

1/4 финала

Барселона — Рома — 4:1 Де Росси (Рома), 38 — 1:0. Манолас (Рома), 56 — 2:0.

Выделены матчи, где два автогола забивали игроки одной команды