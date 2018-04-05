Хосеп Гвардиола: Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно 

«Мы выпали из игры минут на 10-15 в первом тайме. В начале все было нормально, но затем они дважды провели контратаку и дважды забили. Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим.
Во втором тайме мы играли хорошо. Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Напомним, в составе ливерпульцев голами отметились Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садьо Мане. Ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.