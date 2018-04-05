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Эрнесто Вальверде: «Рома» доставила нам немало сложностей
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Эрнесто Вальверде: «Рома» доставила нам немало сложностей 

Советский спорт 1 час назад
«Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. Конечно, хочется, чтобы твои игроки все делали безупречно и никогда не ошибались. Но они ошибаются. Это же делают и тренеры.
Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как „Рома“ сократила отставание.
»Рома» доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный матч состоится 10 апреля и пройдет в Риме.
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