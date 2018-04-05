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Тренер «Барселоны» Вальверде рассказал о сложностях в матче с «Ромой»
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Тренер «Барселоны» Вальверде рассказал о сложностях в матче с «Ромой» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает "Советский спорт".
"Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. Конечно, хочется, чтобы твои игроки все делали безупречно и никогда не ошибались. Но они ошибаются. Это же делают и тренеры", — цитирует Вальверде официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Специалист отметил важность четвертого забитого мяча своей команды, а также заявил, что все голы в ворота «Ромы» были заслуженными.
"Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед", — добавил тренер.
Встреча между «Барселоной» и «Ромой», которая прошла 4 апреля в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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