Тренер «Барселоны» Вальверде рассказал о сложностях в матче с «Ромой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает "Советский спорт"

"Футбол — игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. Конечно, хочется, чтобы твои игроки все делали безупречно и никогда не ошибались. Но они ошибаются. Это же делают и тренеры", — цитирует Вальверде официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Специалист отметил важность четвертого забитого мяча своей команды, а также заявил, что все голы в ворота «Ромы» были заслуженными.

"Рома" доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед", — добавил тренер.

Встреча между «Барселоной» и «Ромой», которая прошла 4 апреля в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.