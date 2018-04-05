Окслейд-Чемберлен: «Атмосфера на „Энфилде“ помогла уйти на перерыв со счетом 3:0»

«Начало матча получилось для нас великолепным. Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча — просто идеально. Болельщики, атмосфера на трибунах были невероятны, поэтому мы и начали матч именно так», — приводит слова Окслейд-Чемберлена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет в Манчестере 10 апреля.