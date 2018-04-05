Ещё
Окслейд-Чемберлен: «Атмосфера на „Энфилде“ помогла уйти на перерыв со счетом 3:0»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окслейд-Чемберлен: «Атмосфера на „Энфилде“ помогла уйти на перерыв со счетом 3:0» 

SPORT24.ru 36 минут назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Стоит отметить, что все три гола были забиты в первом тайме. Уже на 12-й минуте Роберто Фирмино нашел пасом Мохамеда Салаха, который открыл счет в матче. Преимущество мерсисайдцы удвоили спустя всего восемь минут. Гол на счету Алекса Окслейда-Чемберлена, а на 31-й минуте забил Садио Мане.
«Начало матча получилось для нас великолепным. Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча — просто идеально. Болельщики, атмосфера на трибунах были невероятны, поэтому мы и начали матч именно так», — приводит слова Окслейд-Чемберлена официальный сайт УЕФА.
Ответный матч пройдет в Манчестере 10 апреля.
SPORT24.ru: последние новости
Пике: «Пока сезон складывается для «Барселоны» очень неплохо» Компани: «Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь» Алиссон: «Арбитр ошибался, как и «Рома», но это не оправдание»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»13
ЦСКА одержал волевую победу над СКА1
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку89
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение