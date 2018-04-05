Окслейд-Чемберлен: «Атмосфера на „Энфилде“ помогла уйти на перерыв со счетом 3:0» 

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Стоит отметить, что все три гола были забиты в первом тайме. Уже на 12-й минуте Роберто Фирмино нашел пасом Мохамеда Салаха, который открыл счет в матче. Преимущество мерсисайдцы удвоили спустя всего восемь минут. Гол на счету Алекса Окслейда-Чемберлена, а на 31-й минуте забил Садио Мане.
«Начало матча получилось для нас великолепным. Уйти на перерыв с преимуществом в три мяча — просто идеально. Болельщики, атмосфера на трибунах были невероятны, поэтому мы и начали матч именно так», — приводит слова Окслейд-Чемберлена официальный сайт УЕФА.
Ответный матч пройдет в Манчестере 10 апреля.