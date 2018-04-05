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Суарес: «Результат не отражает игры соперника»
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Суарес: «Результат не отражает игры соперника» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что «Рома» создала достаточно проблем. И тем важнее для каталонцев счет на табло.
"Я праздновал столь эмоционально, поскольку у «Ромы» был выездной гол, а счет 4:1 позволит чувствовать себя увереннее", — заявил уругваец в интервью Mundo Deportivo. «Это очень хороший результат, учитывая ход игры. Тер Штенген в очередной раз доказал, что является одним из лучших голкиперов в мире. А два автогола „Ромы“ — это результат наших быстрых подходов к штрафной. Мы вынудили их ошибиться».
Первый матч 1/4 завершился уверенной победой Барселоны 4:1. Ответная встреча пройдет в Риме 10 апреля. Начало в 21:45 МСК.
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