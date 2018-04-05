Гвардиола: «Гюндоган вместо Стерлинга в стартовом составе? Мы проиграли 0:3»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:3 на «Энфилде» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов объяснил решение выпустить в стартовом составе Илкая Гюндогана вместо Рахима Стерлинга

”Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля”, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

На вопрос, было ли это решение правильным, Гвардиола ответил: «Мы проиграли 0:3…»

Стерлинг заменил Гюндогана на 57-й минуте.