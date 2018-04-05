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Гвардиола: «Гюндоган вместо Стерлинга в стартовом составе? Мы проиграли 0:3»
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Гвардиола: «Гюндоган вместо Стерлинга в стартовом составе? Мы проиграли 0:3» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:3 на «Энфилде» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов объяснил решение выпустить в стартовом составе Илкая Гюндогана вместо Рахима Стерлинга.
”Больше передач, больше контроля, Гюндоган хорошо атакует вторым темпом. Мы хотели больше контроля в середине поля”, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
На вопрос, было ли это решение правильным, Гвардиола ответил: «Мы проиграли 0:3…»
Стерлинг заменил Гюндогана на 57-й минуте.
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