Гвардиола: «Мы приехали играть в футбол, и я не понимаю, почему разбили наш автобус»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу разбитого автобуса «горожан» фанатами «Ливерпуля».

Напомним, болельщики мерсисайдского клуба забросали автобус гостей файерами, пивными бутылками и другими предметами.

"Обычно полиция знает, что такое может произойти, и должна принимать меры. Мы помним, что случилось год назад в Дортмунде.

Мы приехали сюда играть в футбол, и я не понимаю эту ситуацию. Автобус разбит. Я не ожидал этого от такого престижного клуба, как «Ливерпуль». Понятное дело, что это сделал не клуб, а несколько человек. Надеюсь, это не повторится", — цитирует Гвардиолу BBC.