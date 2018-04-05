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Гвардиола: «Мы приехали играть в футбол, и я не понимаю, почему разбили наш автобус»
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Гвардиола: «Мы приехали играть в футбол, и я не понимаю, почему разбили наш автобус» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу разбитого автобуса «горожан» фанатами «Ливерпуля».
Напомним, болельщики мерсисайдского клуба забросали автобус гостей файерами, пивными бутылками и другими предметами.
"Обычно полиция знает, что такое может произойти, и должна принимать меры. Мы помним, что случилось год назад в Дортмунде.
Мы приехали сюда играть в футбол, и я не понимаю эту ситуацию. Автобус разбит. Я не ожидал этого от такого престижного клуба, как «Ливерпуль». Понятное дело, что это сделал не клуб, а несколько человек. Надеюсь, это не повторится", — цитирует Гвардиолу BBC.
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