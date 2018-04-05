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Кевин Трапп переходит из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссию»
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Кевин Трапп переходит из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссию» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь сборной Германии Кевин Трапп покинет «Пари Сен-Жермен» и перейдет в дортмундскую «Боруссию». 27-летний футболист уже согласовал условия контракта с новым клубом.
Кевин Трапп не имеет постоянной игровой практики в «ПСЖ» и намерен покинуть команду. Парижане не будут удерживать немецкого голкипера. В свою очередь руководство дортмундской «Боруссии» недовольно игрой швейцарского вратаря Романа Бюрки и намерено усилить позицию голкипера. Трапп согласовал с «Боруссией» трехлетний контракт.
Кевин Трапп выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2015 года. В двух сезонах он был основным вратарем парижан, но в нынешнем проиграл конкуренцию французу Альфонсу Ареоля. У себя на родине Кевин выступал за «Кайзерслаутерн» и «Айнтрахт» (Франкфурт).
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