Кевин Трапп переходит из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссию»

Вратарь сборной Германии Кевин Трапп покинет «Пари Сен-Жермен» и перейдет в дортмундскую «Боруссию». 27-летний футболист уже согласовал условия контракта с новым клубом.

Кевин Трапп не имеет постоянной игровой практики в «ПСЖ» и намерен покинуть команду. Парижане не будут удерживать немецкого голкипера. В свою очередь руководство дортмундской «Боруссии» недовольно игрой швейцарского вратаря Романа Бюрки и намерено усилить позицию голкипера. Трапп согласовал с «Боруссией» трехлетний контракт.

Кевин Трапп выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2015 года. В двух сезонах он был основным вратарем парижан, но в нынешнем проиграл конкуренцию французу Альфонсу Ареоля. У себя на родине Кевин выступал за «Кайзерслаутерн» и «Айнтрахт» (Франкфурт).