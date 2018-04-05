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Клопп рассказал о состоянии Салаха после игры с «Манчестер Сити»
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Клопп рассказал о состоянии Салаха после игры с «Манчестер Сити» 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: Советский спорт
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В конце первого тайма лидер «красных» Мохаммед Салах получил травму и был заменен. Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп сообщил, что с игроком все в порядке.
"Салах подошел к боковой линии и сказал, что испытывает дискомфорт. После этого я принял решение заменить его, даже не советуясь с врачами.
Мы пообщались в раздевалке, Салах сказал, что с ним все хорошо. Сейчас мы ждем диагноза. Посмотрим, пока я ничего не знаю", — сказал Клопп клубной пресс-службе.
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