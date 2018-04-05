«Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием

«Ливерпуль» задавил и растоптал «Сити»

«Испанец по всем статьям уступил немецкому коллеге. В первом тайме «Ливерпуль» буквально смял без пяти минут чемпиона Англии. Причем его же оружием.

Своим глазам было сложно поверить, когда хозяева демонстрировали какой-то феноменально плотный и эффективный прессинг. Мячом вроде бы почаще владели гости, но как только их по-настоящему поджимали — допускали потери и вообще непривычно много ошибались.

И не смущало «Ливерпуль», что в выходные он потерял из-за травм Лаллану и Матипа. Что не успел восстановиться испытывающий проблемы со спиной Эмре Джан . «Энфилд» гнал команду вперед, и этого было достаточно, чтобы не думать ни о чем другом, кроме как об уничтожении «Сити» здесь и сейчас.

Команда Гвардиолы, лишенная Агуэро, выглядела совсем по-другому, это ощущалось. Был в настрое «Сити» какой-то академизм. Читался в их игре сухой расчет. Словно гости решили: «Сыграем тут спокойно, без лишних нервов, а дома разберемся».

Не вышло спокойно. Не бывает так на «Энфилде». И ведь проходил уже это «Сити» в январе, когда потерпел здесь единственное поражение в текущем сезоне премьер-лиги, проиграв 3:4. Но урока, выходит, не извлек.

Теперь получилось еще хуже. Все голы «Ливерпуль» забил за первые полчаса. Просто задавил и растоптал соперника, реализовав, по большому счету, все свои шансы», — восхищается автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков

«Ливерпуль» еще не в полуфинале

«После перерыва «Сити» потерял в скорости, перешел на упрощенный вариант атак. «Ливерпуль» потерял из-за повреждения Салаха (его заменил Жоржиньо Вейналдум) и заставил болельщиков, кто считает «Энфилд» своим домом, коллективно взяться за сердце: а вдруг что серьезное? Надеемся, что нет. Это ментально подкосило хозяев и «Манчестер» оседлал ворота Кариуса. Как оказалось, почти на всю 45-минутку. Но без опасных моментов. Не позорище ли?

Чуть более получаса Гвардиола дал поиграть Рахиму Стерлингу , возведенному болельщиками «Ливерпуля» в ненавистную фигуру. Но ничего этот молодой англичанин показать не смог. А другой британец, да еще и помоложе, Доминик Соланке за 20 минут едва не оформил ассист на Мане, но не сенегальцу не хватило удачи, чтобы оформить дубль.

Доигрывали финальные 10 минут мировые звезды спустя гетры, рукава и все что только можно. Одни понимали, что победа никуда не уплывает, другие — уповали на ценный гол в гостях. Но «Сити» опять попал в ливерпульский капкан, снова наступил в старую лужу, провалил работу над ошибками и не нашел на поле лидера, способного вставить пистонов партнерам и сподвигнуть их хотя бы на две нормальные атаки.

Гвардиоле необходимо до красных глаз пересмотреть дичь за авторством «Барселоны» и «ПСЖ» в прошлом сезоне ЛЧ, всыпать ремня защитникам, поверить в Зинченко и продать душу дьяволу, надеясь на чудо», — не теряет надежды обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

«Сити» не нанес ни одного удара в створ

«Самое мощное достижение «Ливерпуля» это даже не 3 гола, а 0 ударов в створ у «Ман Сити». «Ливерпуль» божественно отыграл в обороне — и это с Лориусом Кариусом на воротах и Деяном Ловреном в основе. Люди вообще зря думают, что «Ливерпуль» Клоппа не умеет защищаться. Это прессингующая команда.

За счет крутого прессинга она может выдавать отрезки идеальной игры в обороне, когда соперник вообще ничего не может (как сегодня). Проблема «Ливерпуля» в том, что защитники иногда увлекаются. Когда игроки атаки устали, но продолжают давить, на защитников выпадает нереальная нагрузка, тогда они лажают. Против «Сити» все было безупречно.

Гвардиола заранее предупреждал: с «Ливерпулем» будут проблемы. «Я понимаю, что наш стиль идеально для них подходит. Они используют свободные зоны лучше всех в мире», — сказал Пеп еще до игры. «Ливерпуль» и правда очень хорош в матчах с «Сити», но не на три мяча разницы. 5 ударов в створ и 3 гола — это слишком крутая реализация.

В моменте с первым голом «Ливерпуля» был офсайд. Сто процентов», — выделяет ключевую статистику редакция Sports.Ru

2 тайма — 2 разных Зане

«В первом тайме он играл ужасно. Передерживал мяч. Обрезал. Три раза за час игры у него было пространство на бровке и три раза Зане делал прострел никуда. Угловой — не перебросил ближайшего игрока. При таком количестве неудачных действий, Зане был выключен из игры: меньше него из полевых игроков «Сити» мяча касался только Габриэл Жезус

Лерой был наглухо закрыт на бровке Александром-Арнольдом, большинство его открываний и забеганий не поощрялись пасами. В первом тайме Зане старался уйти от опеки во фланг, в самую бровку. Это не работало.

После перерыва он сместился ближе к центру. В полуфланге Зане сразу стал чаще получать мяч. И хорошо включился: на дриблинге ворвался в штрафную, возвращал мяч после потерь. По крайней мере, «Сити» больше не был в меньшинстве.

Гол «Сити» отменили из-за офсайда. Офсайда не было. По крайней мере, на всех повторах во время матча казалось, что Зане был на одной линии. Разница между 3:0 и 3:1 — огромная. Фактически, разница между неудобным, но рабочим результатом и надеждой на подвиг. Но кроме отменённого гола у «Сити» не было вообще ничего», — разбирает игру по пунктам корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит

И как это получилось?

«Во-первых, Мохамед Саллах — обладатель совершенно фантастической статистики: 38 голов в 42 матчах за «Ливерпуль». В начале второго тайма он получил травму, и это стало самой большой проблемой для Клоппа в этой игре.

Во-вторых, у «красных» есть Алекс Окслейд-Чемберлен , за 6 лет в «Арсенале» ни разу не добиравшийся до четвертьфинала Лиги чемпионов. Первое же его появление на этой стадии привело к «пушке» в ворота «Сити».

В-третьих, Клопп всегда может положиться на Джеймса Милнера — главного распасовщика еврокубкового сезона: 7 игр — 8 передач. Еще один голевой пас — и он окончательно отберет рекорд у Руни и Неймара.

А в-четвертых, знаете, кто последний раз отгружал «Ман Сити» три за тайм? «Ливерпуль»! В ноябре 2015-го (4:1). Еще без Гвардиолы, но уже с Клоппом.

Но главное — у «Ливерпуля» есть готовые на все фанаты. Перед матчем с «Ман Сити» они атаковали автобус соперников, закидав его бутылками и всем что попадалось под руку», — загибает пальцы редакция Sport24.

«На «Манчестер Сити» лежит проклятие. Как только «горожане» доходят до четвертьфинала Лиги чемпионов, карета превращается в тыкву.

Юрген Клопп перед матчем выразил деликатный, но все же оптимизм. Главному тренеру «Ливерпуля» пришлось даже вспомнить противостояния с Хосепом Гвардьолой в бундеслиге.

— Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли «Боруссию» и «Баварию» соответственно, она была огромной! — улыбнулся немец на предматчевой пресс-конференции, тактично умолчав, что обыгрывал Гвардьолу уже шесть раз. Седьмая такая победа пришла к нему вчера.

Кто знал, что между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в одном конкретном матче может лежать такая же громадная пропасть, что была на «Энфилде» в день декабрьского приезда «Спартака» (7:0). Посыпался ли Гвардьола, или это в очередной раз сработало правило тыквы — за неделю «горожанам» предстоит выяснить и по возможности исправить. «Ливерпуль» куражился и забивал мячи на любой вкус: в игре «Манчестер Сити» зияла явно не одна пробоина», — ерничает автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Гвардиола — трус, поэтому и вылетел

«Гвардиола, гасивший всех семь с половиной месяцев подряд, опять облажался — забрался в капкан, который сам же поставил. Так уж вышло, что Пеп — жертва собственной парадигмы о комбинационном футболе, нижайшей эффективности дальних ударов и, наоборот, завышенных ожиданий от любых действий в чужой штрафной.

Перед матчем Пеп обещал, что «Сити» сыграет в свой футбол, но в итоге Клопп сожрал несчастного оппонента по всем параметрам. Теперь Гвардиоле лучше вообще забыть вангаловскую отмазку «зато мы не изменили своей философии», а то будет совсем стыдно.

Причина вылета «Сити» очевидна — Гвардиола боится, очень боится, причем всех вокруг. Себя, соперников, своих же игроков. Он боится менять то, что и так вроде бы работает, даже когда корректировки явно нужны. Это страх человека с психологией бухгалтера, а не футбольного тренера. Платят вовремя — и ладно, плевать на карьерный рост. Тактика прокатила в АПЛ — окей, выйдем с ней на «Ливерпуль». И неважно, что Юрген — идеальный хищник для такой дичи. Ну, вдруг получится как-то обхитрить его — парни что-нибудь придумают в финальной трети поля.

Все атакующие игроки Гвардиолы передерживали мяч, катили до верного и нарывались на отборы, мельтешили и боялись втащить издали. Удары наносились из неудобных положений, ради «от ворот» — лишь бы не получить контрвыпад и не выхватить от Пепа на видеоразборе матча. Логично, что гости завершили встречу с позорнейшим нулем выстрелов в створ — «Ливерпуль» даже не напрягся», — осуждает тренера автор «Евроспорта» Павел Городницкий.

Феноменальный Клопп

«Но «Ливерпуль» ведь тоже феномен. У Клоппа человек, который не мог найти себя в «Арсенале», лупит издали, как из пушки. В центре обороны играет Ловрен, а Земля не сходит со своей траектории. На флангах не Карвахаль и Марсело, но даже средние игроки под руководством грамотного тренера показывают больше, чем сами от себя ждут. Это магия футбола в чистом виде, как и знаменитое пение трибун «Энфилд Роуд».

И важнее не то, что «Ливерпуль» забил трижды «Манчестер Сити» — так они уже поступали. Самое важное достижение команды Клоппа в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов — не пропустили ни разу. «Горожане» могут дома забить трижды, но в состоянии они не пропускать в ответ? Ведь шутки о «Спартаке» будут популярными, но команда Гвардиолы сыграла в Ливерпуле намного хуже, чем «красно-белые».

Прекрасно зная, что у команд Клоппа бывают вечеринки в пиратских костюмах, не сумели ничего предложить в ответ. «Спартак» «поплыл» против того, кто сильнее, «Манчестер Сити» — против равных. «Горожане» по сезону — одна из лучших команд Европы, но «Манчестер Сити» в ночь со среды на четверг в Ливерпуле не заслуживает полуфиналов Лиги чемпионов, в отличие от «Ливерпуля», который соединил прагматизм и дикость в одной игре.

Подопечные Клоппа подтверждают статус самой результативной атаки Лиги чемпионов в матчах с соперниками разного класса, и их игра у чужих ворот завораживает. Осталось только выяснить, есть ли люди, которые верят в наличие интриги в этой паре, вспоминая встречу ПСЖ и «Барселоны»? Или Клопп сегодня вышел в новый полуфинал Лиги чемпионов?», — пишет автор Soccer.ru Вадим Багров.