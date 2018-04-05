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Срочно: В Сьерра-Леоне кандидат от оппозиции Джулиус Маада Био победил на президентских выборах — НИК
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Срочно: В Сьерра-Леоне кандидат от оппозиции Джулиус Маада Био победил на президентских выборах — НИК
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Фритаун, 5 апреля /
Синьхуа
/ — Кандидат от крупнейшей оппозиционной
Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био победил на президентских выборах, сообщила Национальная избирательная комиссия
/НИК/ Сьерра-Леоне вечером 4 апреля. -0-
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