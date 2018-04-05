Венесуэльский футбольный клуб отчислил двух игроков за издевательства над котом

Венесуэльский футбольный клуб «Зулия» расторг соглашения с игроками Давидом Барретой и Эдуином Куэро за издевательства над котом, сообщает "Советский спорт"

По информации издания The Sun, футболисты опубликовали запись в инстаграме, на которой они различными способами издевались над котом, а затем выбросили животное из окна.

Также руководство команды порекомендовало живодерам пройти консультацию у психиатра. Представители клуба отметили, что они не могут отправить футболистов на принудительное лечение после расторжение контракта.

Ранее американский боец смешанного стиля Дрю Чэтмен был дисквалифицирован за унижение над поверженным соперником.