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Венесуэльский футбольный клуб отчислил двух игроков за издевательства над котом
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Венесуэльский футбольный клуб отчислил двух игроков за издевательства над котом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Венесуэльский футбольный клуб «Зулия» расторг соглашения с игроками Давидом Барретой и Эдуином Куэро за издевательства над котом, сообщает "Советский спорт".
По информации издания The Sun, футболисты опубликовали запись в инстаграме, на которой они различными способами издевались над котом, а затем выбросили животное из окна.
Также руководство команды порекомендовало живодерам пройти консультацию у психиатра. Представители клуба отметили, что они не могут отправить футболистов на принудительное лечение после расторжение контракта.
Ранее американский боец смешанного стиля Дрю Чэтмен был дисквалифицирован за унижение над поверженным соперником.
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