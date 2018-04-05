Венесуэльский клуб отчислил двоих футболистов за издевательства над котом

Венесуэльский футбольный клуб «Зулия» принял решение расторгнуть контракты с двумя игроками команды, Давидом Баррето и Эдуином Куэро, за издевательства над котом.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, причиной отчисления футболистов стал опубликованная в социальной сети Instagram видеозапись, на которой Баррето и Куэро различными способами издеваются над домашним животным, а затем выбрасывают его в окно.

Кроме того, руководство клуба порекомендовало футболистам проконсультироваться у психиатров, хотя и отметило, что в связи с расторжением контрактов с игроками не может отправить их на принудительное лечение.