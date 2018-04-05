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Венесуэльский клуб отчислил двоих футболистов за издевательства над котом
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Венесуэльский клуб отчислил двоих футболистов за издевательства над котом 

RT на русском 1 час назад
Венесуэльский футбольный клуб «Зулия» принял решение расторгнуть контракты с двумя игроками команды, Давидом Баррето и Эдуином Куэро, за издевательства над котом.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Отмечается, причиной отчисления футболистов стал опубликованная в социальной сети Instagram видеозапись, на которой Баррето и Куэро различными способами издеваются над домашним животным, а затем выбрасывают его в окно.
Кроме того, руководство клуба порекомендовало футболистам проконсультироваться у психиатров, хотя и отметило, что в связи с расторжением контрактов с игроками не может отправить их на принудительное лечение.
Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов был оштрафован за нецензурные выражения, попавшие в эфир во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Анжи».
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