Валерий Газзаев: «Арсенал» нынче не так силен, как 12 лет назад"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился воспоминания о матче красно-синих с «Арсеналом»​ в Лондоне 2006 году (0:0). Также он добавил, что нынешние составы команд отличаются от прежних.

— Самое яркое воспоминание о гостевом матче с «Арсеналом» 2006 года?

— В Лондоне мы сыграли на результат — 0:0. Конечно, нам тогда здорово повезло. Плюс вспоминается фантастическая игра Акинфеева, особенно в первом тайме. ЦСКА противостоял очень сильный соперник, который за несколько месяцев до встречи с нами доходил до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне». Одним словом, на тот момент лучшая команда английской премьер-лиги, которая была на ходу. Анри, Ван Перси, Росицки, Глеб был в порядке, Фабрегас, Галлас. Ну, вы сами понимаете, что это были за игроки! Но дома-то мы их победили в равной игре — 1:0! А на выезде было очень сложно, особенно до перерыва, но мы добились положительного результата. Очень хочется, чтобы сейчас ЦСКА сыграл точно так же, как мы в 2006 году. Считаю, на первом месте должен стоять итоговый счет, а не красота игры.

— Однако тот ЦСКА и нынешний по составу — небо и земля?

— Так и «Арсенал» нынче не так силен, как 12 лет назад! Уже не тот. С 2006 года в ЦСКА остались только братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. А «Арсенал» кардинально поменялся. Новая команда, которая гораздо слабее той. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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