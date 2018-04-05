Ещё
«Торпедо»: Тукманов пытается украсть не только наш логотип, но и историю клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торпедо»: Тукманов пытается украсть не только наш логотип, но и историю клуба 

Чемпионат.com 1 час назад
Футбольный клуб «Торпедо Москва» подал иск к Некоммерческому негосударственному фонду «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» в Арбитражный суд города Москвы.
Клубом был выявлен факт безвозмездной несанкционированной передачи прав на товарные знаки ФК «Торпедо Москва», посредством договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, подписанного Клубом и Фондом 2 ноября 2017 года.
«Мы считаем, что предыдущее руководство клуба попыталось украсть не просто логотип «Торпедо», они пытаются забрать нашу легендарную историю. Болельщики полностью поддерживают нынешнее руководство, отстаивающее в правовом порядке интересы «Торпедо», — заявил руководитель Клуба болельщиков ФК «Торпедо Москва» Василий Петраков. Отдельно отметим, что руководят ННФ «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» люди, аффилированные с бывшим президентом ФК «Торпедо Москва» Александром Тукмановым. Исполнительным директором Фонда является его сын — Сергей Тукманов. Совет директоров Фонда возглавляет Валерий Ияшвили, бывший член Совета директоров ФК «Торпедо Москва».
Чемпионат.com: последние новости
Власти Австралии – болельщикам: подумайте трижды, прежде чем ехать в Россию Макколлум: вероятность перехода Джеймса в «Филадельфию» высока Алафилипп выиграл 2-й этап «Тура Страны басков» подряд, Закарин — 27-й
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов60
ЦСКА одержал волевую победу над СКА1
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение