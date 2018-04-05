«Торпедо»: Тукманов пытается украсть не только наш логотип, но и историю клуба

Футбольный клуб «Торпедо Москва» подал иск к Некоммерческому негосударственному фонду «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» в Арбитражный суд города Москвы.

Клубом был выявлен факт безвозмездной несанкционированной передачи прав на товарные знаки ФК «Торпедо Москва», посредством договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, подписанного Клубом и Фондом 2 ноября 2017 года.

«Мы считаем, что предыдущее руководство клуба попыталось украсть не просто логотип «Торпедо», они пытаются забрать нашу легендарную историю. Болельщики полностью поддерживают нынешнее руководство, отстаивающее в правовом порядке интересы «Торпедо», — заявил руководитель Клуба болельщиков ФК «Торпедо Москва» Василий Петраков. Отдельно отметим, что руководят ННФ «Фонд развития инноваций, культуры и спорта» люди, аффилированные с бывшим президентом ФК «Торпедо Москва» Александром Тукмановым. Исполнительным директором Фонда является его сын — Сергей Тукманов. Совет директоров Фонда возглавляет Валерий Ияшвили, бывший член Совета директоров ФК «Торпедо Москва».