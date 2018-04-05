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Серхио Роберто: Футболисты «Барселоны» не являются машинами
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Серхио Роберто: Футболисты «Барселоны» не являются машинами 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Instagram
«Барселона» на домашнем поле обыграла «Рому» со счетом 4:1. Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.
«Мы сыграли много матчей, и игроки не являются машинами. Мы выкладываемся на 100% в каждом матче, но когда у вас тяжелый график в течение нескольких месяцев, то не всегда получается быть абсолютно свежим.
На какой позиции бы я хотел играть? Я предпочел бы действовать в центре поля. А касательно выхода в полуфинал Лиги чемпионов, то нам еще предстоит сыграть гостевой матч с «Ромой». Еще предстоит много работы, мы не можем позволить себе расслабиться», — цитирует Роберто Football Espana.
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