Серхио Роберто: Футболисты «Барселоны» не являются машинами

«Барселона» на домашнем поле обыграла «Рому» со счетом 4:1. Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.

«Мы сыграли много матчей, и игроки не являются машинами. Мы выкладываемся на 100% в каждом матче, но когда у вас тяжелый график в течение нескольких месяцев, то не всегда получается быть абсолютно свежим.

На какой позиции бы я хотел играть? Я предпочел бы действовать в центре поля. А касательно выхода в полуфинал Лиги чемпионов, то нам еще предстоит сыграть гостевой матч с «Ромой». Еще предстоит много работы, мы не можем позволить себе расслабиться», — цитирует Роберто Football Espana.