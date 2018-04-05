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Гранит Джака: ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион». «Арсеналу» нужно быть сконцентрированными
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Гранит Джака: ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион». «Арсеналу» нужно быть сконцентрированными 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Я бы предпочёл, чтобы первый матч мы провели на выезде, но надеемся, что на »Эмирейтс» нам удастся сделать большой шаг на пути к нашей цели.
Мы с нетерпением ждём этого матча. Знаем, что нам будет непросто, потому что ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион» в ответной встрече. Они выиграли со счётом 3:2 на выезде, и это хорошее предупреждение для нас. Нам нужно быть сконцентрированными.
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Мы тоже показали характер в первом матче с «Миланом», особенно, когда повели 1:0. Вы могли почувствовать, что наша уверенность вернулась. Нам удалось победить в последних двух встречах, поэтому мы рады, что продолжаем прогрессировать», — цитирует Джаку пресс-служба клуба.
Матч между командами состоится 5 апреля в Лондоне. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.
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 Ещё 6 источников 
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