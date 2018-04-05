Гранит Джака: ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион». «Арсеналу» нужно быть сконцентрированными

«Я бы предпочёл, чтобы первый матч мы провели на выезде, но надеемся, что на »Эмирейтс» нам удастся сделать большой шаг на пути к нашей цели.

Мы с нетерпением ждём этого матча. Знаем, что нам будет непросто, потому что ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион» в ответной встрече. Они выиграли со счётом 3:2 на выезде, и это хорошее предупреждение для нас. Нам нужно быть сконцентрированными.

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Мы тоже показали характер в первом матче с «Миланом», особенно, когда повели 1:0. Вы могли почувствовать, что наша уверенность вернулась. Нам удалось победить в последних двух встречах, поэтому мы рады, что продолжаем прогрессировать», — цитирует Джаку пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится 5 апреля в Лондоне. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.