Милнер сравнялся с рекордом по числу голевых передач за сезон в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сделал одну голевую передачу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Это позволило ему сравняться с рекордом по числу голевых передач в этом турнире за один сезон. На его счету их теперь восемь. Столько же было у Уэйна Руни в сезоне-2013/14 и у Неймара в сезоне-2016/17.

При этом Милнеру требуется меньше времени в среднем на одну передачу. Он делает ее раз в 57 минут, тогда как у Руни показатель равен одной передаче за 96 минут, а у Неймара — за 100 минут.