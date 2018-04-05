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Милнер сравнялся с рекордом по числу голевых передач за сезон в Лиге чемпионов
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Милнер сравнялся с рекордом по числу голевых передач за сезон в Лиге чемпионов 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сделал одну голевую передачу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0). Это позволило ему сравняться с рекордом по числу голевых передач в этом турнире за один сезон. На его счету их теперь восемь. Столько же было у Уэйна Руни в сезоне-2013/14 и у Неймара в сезоне-2016/17.
При этом Милнеру требуется меньше времени в среднем на одну передачу. Он делает ее раз в 57 минут, тогда как у Руни показатель равен одной передаче за 96 минут, а у Неймара — за 100 минут.
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