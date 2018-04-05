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Валерий Газзаев: «Не думаю, что „Локомотив“ упустит чемпионство»
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Валерий Газзаев: «Не думаю, что „Локомотив“ упустит чемпионство» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил, что "Спартак" является главным фаворитом Кубка России. Тем не менее, по его мнению, чемпионом страны станет «Локомотив»​.
— Последний вопрос — не про ЦСКА. «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России и теперь может выиграть в этом сезоне сразу три трофея. Суперкубок уже взят, остались Кубок России и чемпионат. Если это произойдет, тогда красно-белые повторят ваше достижение на внутренней арене. Вас это беспокоит?
— «Спартак» действительно главный фаворит Кубка страны. По идее, кроме него этот трофей уже некому выиграть. А что касается золота чемпионата России, то это еще большой вопрос. Не думаю, что «Локомотив» упустит чемпионство. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Полностью интервью Газзаева
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