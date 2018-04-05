Прогноз на матч РБ Лейпциг — Марсель: остановят ли провансальцы дерзкого дебютанта

«РБ Лейпциг» — «Марсель». Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы (05.04.2018, 22:05 мск).

Обидчик петербургского "Зенита" получил в соперники на четвертьфинальной стадии евротурнира французский «Марсель». «РБ Лейпциг» не уступает, а возможно даже превосходит провансальцев в уровне исполнителей, но на стороне французской команды более богатый опыт. В этой паре сложно определить фаворита в борьбе за путёвку в полуфинал. Букмекеры чуть больше склоняются к успеху немецкой команды — проход «быков» в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.76.

"РБ Лейпциг"

У «РБ Лейпцига» сейчас крайне сложный и ответственный отрезок сезона. Амбициозная команда Ральфа Хазенхюттля старается преуспеть на всех фронтах. После понижения с Лиги чемпионов в Лигу Европы «быки» неожиданно в 1/16 финала смогли пройти итальянский «Наполи» (3:1, 0:2), умудрившись в первом гостевом матче создать комфортный запас, хотя его едва хватило в домашнем матче. На предыдущей стадии лейпцигцы прошли российский «Зенит» (2:1, 1:1), сумев победить в первом матче дома, а на выезде удержать ничью.

В Бундеслиге ещё месяц назад у команды Хазенхюттля всё было достаточно плохо — поединки против «Наполи» отняли много сил, что «РБ Лейпциг» выдал неприятную 4-матчевую безвыигрышную серию, выбыв из лидирующей четвёрки. Но эту чёрную полосу удалось прервать перед мартовской паузой в чемпионате на матчи национальных сборных, причём лейпцигцы обыграли дома чемпиона «Баварию» (2:1). В минувшую же субботу «быки» добыли выездную победу в результативном матче над «Ганновером» (3:2), вернув себе 4-ю строчку в турнирной таблице.

"Марсель"

Нынешняя еврокубковая кампания «Марселя» получается очень длинной и пока что успешной — начинали провансальцы ещё с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На групповом этапе марсельцы набрали только 8 очков, но этого осталось достаточно для второго места в своём квартете, позади Зальцбурга, но выше «Коньяспора» и «Гимарайнша». В плей-офф же у команды Руди Гарсии всё получалось здорово — сперва была уверенно пройдена «Брага» (3:0, 0:1), а затем и «Атлетик» (3:1, 2:1). В обоих предыдущих противостояниях провансальцы начинали с уверенных домашних побед, но теперь придётся первый матч сыграть на выезде.

Во французской Лиге 1 у «Марселя» всё достаточно сложно. В данный момент команда Гарсии находится на третьей строчки, которая даёт путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, но отрыв от «Лиона» составляет всего 2 очка. Во многом это из-за поражения лионцам в очной встрече в середине марта, причём марсельцы проиграли на родном «Велодроме» (2:3). Но в прошлую субботу команде удалось восстановить уверенность в своих силах выездной победой над «Дижоном» (3:1).

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет матч «РБ Лейпциг» — «Марсель» в прямом эфире, начиная с 21:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"РБ Лейпциг" и «Марсель» ранее друг с другом никогда не пересекались. Это, конечно, неудивительно, учитывая, что молодой немецкий клуб только в этом сезоне дебютировал в еврокубках.

Интересные факты

На предыдущих стадиях «РБ Лейпциг» прошёл «Наполи» (3:1, 0:2) и «Зенит» (2:1, 1:1);

"РБ Лейпциг" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию (+3=3-0, 9:6);

В последних четырёх домашних матчах «РБ Лейпцига» проходила ставка «Обе забьют»;

5 из шести голов в плей-офф ЛЕ «РБ Лейпциг» забил во вторых таймах;

На предыдущих стадиях «Марсель» прошёл «Брагу» (3:0, 0:1) и «Атлетик» (3:1, 2:1);

"Марсель" выиграл 3 предыдущих выездных матча (+3=0-0, 7:3);

"Марсель" пропускал в каждом из последних семи выездных матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"