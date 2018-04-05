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«Атлетико» — «Спортинг». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
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«Атлетико» — «Спортинг». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск) 

Советский спорт 1 час назад
Встреча пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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