«Атлетико» — «Спортинг». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

Встреча пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.