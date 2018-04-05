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СМИ: Новую ВПП в «Шереметьево» за 55 млрд руб не запустят к ЧМ-2018
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СМИ: Новую ВПП в «Шереметьево» за 55 млрд руб не запустят к ЧМ-2018 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Новую взлетно-посадочную полосу в "Шереметьево" за 55 миллиардов рублей не запустят к чемпионату мира по футболу 2018 года, есть риск не успеть и с полосой в "Домодедово", пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Росавиации.
Полосы в «Шереметьево» и «Домодедово» строятся с 2011 и 2014 годов соответственно и должны были быть сданы в 2017 и 2016 годах. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» (ВПП-3) — самый дорогой объект программы, она обойдется в 55,7 миллиарда рублей, еще 8,4 миллиарда рублей потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы.
На начало марта ВПП-3 была готова на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018, сказано в докладе, который Росавиация представила на совещании у замминистра транспорта Александра Юрчика в марте.
Как отмечает издание, в докладе перечислены причины отставания от графика: долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности. Построенную полосу еще должен проверить Ростехнадзор и сертифицировать, поэтому реальный срок ввода ее в эксплуатацию — сентябрь 2018 года.
Большой удачей будет, если успеют запустить ВПП-3 к концу года, сказал газете топ-менеджер крупного аэропорта. Представители Росавиации, «Шереметьево» и «Трансстроймеханизации», которая является подрядчиком, от комментариев отказались.
Есть риск не успеть с более простым и менее проблемным объектом — второй взлетно-посадочной полосой в «Домодедово» (ВПП-2) стоимостью 12,85 миллиарда рублей, пишет газета. ВПП-2 готова на 80%, но у подрядчика ("Строительное управление — 1") нет средств на работу, доложила Росавиация. В 2016 году СУ-1 было признано банкротом, введена процедура наблюдения, ему сложно привлекать оборотный капитал, получать авансы у Росавиации, пояснил федеральный чиновник изданию. На такой высокой степени готовности найти нового подрядчика невозможно, СУ-1 само достроит объект, но, видимо, запустят его после ЧМ, добавляет собеседник.
Представитель «Домодедово» заявил газете, что по итогам совещания Минтрансом даны поручения по достройке аэродрома в рамках программы подготовки к ЧМ-2018, аэропорт в срок завершает проект по строительству сегмента Т-2 аэровокзала.
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