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Парламент Шри-Ланки отклонил вотум недоверия премьер-министру страны
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Парламент Шри-Ланки отклонил вотум недоверия премьер-министру страны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Коломбо, 5 апреля /Синьхуа/ — Парламент Шри-Ланки в среду отклонил вотум недоверия главе правительства Ранилу Викрамасингхе.
По итогам голосования, 76 депутатов проголосовали за вотум недоверия, 122 — против, еще 26 воздержались. Вотум недоверия не был принят, поскольку для этого была необходима поддержка более половины членов парламента.
Депутат от Объединенной национальной партии /ОНП/, возглавляемой Р. Викрамасингхе, сообщил корр. Синьхуа, что отклонение вотума недоверия — важная победа для его партии, которая останется правящей.
Напомним, что оппозиционные фракции в марте совместно подняли в парламенте вопрос о недоверии Р. Викрамасингхе. —0—
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