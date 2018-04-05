Парламент Шри-Ланки отклонил вотум недоверия премьер-министру страны

Коломбо, 5 апреля / Синьхуа / — Парламент Шри-Ланки в среду отклонил вотум недоверия главе правительства Ранилу Викрамасингхе.

По итогам голосования, 76 депутатов проголосовали за вотум недоверия, 122 — против, еще 26 воздержались. Вотум недоверия не был принят, поскольку для этого была необходима поддержка более половины членов парламента.

Депутат от Объединенной национальной партии /ОНП/, возглавляемой Р. Викрамасингхе, сообщил корр. Синьхуа, что отклонение вотума недоверия — важная победа для его партии, которая останется правящей.

Напомним, что оппозиционные фракции в марте совместно подняли в парламенте вопрос о недоверии Р. Викрамасингхе. —0—