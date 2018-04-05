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Во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка»
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Во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
(Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля во Владивостоке прошел отборочный тур 6-го всероссийского конкурса «Мост китайского языка». (Синьхуа/У Ган)
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