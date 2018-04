Иван Ракитич: «Барселоне» нужно будет сыграть лучше в ответном матче с «Ромой»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Ромой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что каталонцам нужно будет сыграть лучше в ответной встрече. Игра в Риме состоится 10 апреля.

"Хороший результат в отличном матче, но мы должны будем сыграть еще лучше во втором матче", — написал Ракитич в Твиттере.

Buen resultado y gran partido, pero habrá que dar el 100% en la vuelta ¡Vamos equipo 💪⚽️! #BarçaRoma A good result in a great match, but we will have to give our best in the second leg #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/zw7AUorubR

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 4 апреля 2018 г.