Валерий Газзаев: «Чемпионат мира-2018 может стать для Головина звездным часом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал полузащитника красно-синих Александра Головина лидером команды. По мнению специалиста, чемпионат мира-2018​ может стать звездным часом игрока.

— Сейчас кто-то в ЦСКА может в перспективе стать вторым Вагнером Лав или Карвалью?

— Сложно говорить. Те игроки добились очень серьезных успехов как в национальном чемпионате, так и на международном уровне. Так что я бы пока никаких сравнений и параллелей не проводил.

— У Головина очень хорошая пресса. Его не так давно сватали как в раз лондонский «Арсенал». На ваш взгляд, он уже созрел для серьезного европейского клуба?

— Головин сегодня, безусловно, лидер средней линии ЦСКА. А его дальнейшие перспективы? Давайте подождем и посмотрим на него на чемпионате мира. Не исключаю, что этот турнир может стать для Александра звездным часом. А сейчас говорить о том, что Арсен Венгер или кто-то еще обратил на него внимание не имеет смысла. Это скорее работа прессы. Все покажет чемпионат мира в России. Если Головин поставил перед собой цель играть в топовом европейском клубе, тогда чемпионат мира — самая подходящая площадка для демонстрации своих футбольных качеств и козырей. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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