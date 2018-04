«Нэшвилл» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Предаторз» впервые в истории стал обладателем Президентского кубка, вручаемого команде, набравшей больше всего очков по итогам регулярного чемпионата.

Также «Нэшвилл» стал победителем Западной конференции и Центрального дивизиона.

Central Division Champs ✓ Western Conference Champs ✓ PRESIDENTS' TROPHY WINNERS 🏆#Preds

— p-Nashville Predators (@PredsNHL) 6 апреля 2018 г.

There's a new Presidents' Trophy winner this year. Your champions, the @PredsNHL! #StanleyCup pic.twitter.com/qtJ40R7JZu

— NHL (@NHL) 6 апреля 2018 г.