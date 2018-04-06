Ещё
«Нэшвилл» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нэшвилл» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Предаторз» впервые в истории стал обладателем Президентского кубка, вручаемого команде, набравшей больше всего очков по итогам регулярного чемпионата.
Также «Нэшвилл» стал победителем Западной конференции и Центрального дивизиона.
Central Division Champs ✓ Western Conference Champs ✓ PRESIDENTS' TROPHY WINNERS 🏆#Preds
— p-Nashville Predators (@PredsNHL) 6 апреля 2018 г.
There's a new Presidents' Trophy winner this year. Your champions, the @PredsNHL! #StanleyCup pic.twitter.com/qtJ40R7JZu
— NHL (@NHL) 6 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Сорокин: "Футбол и юмор идут рука об руку" "Ривер Плейт" сыграл вничью с "Санта-Фе", "Сантос" обыграл "Эстудиантес" "Ванкувер" переиграл "Аризону"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА27
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Конор Макгрегор сдался полиции
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение