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Злоумышленницы из Перми похитили 250 тысяч у пенсионеров из Тольятти
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Злоумышленницы из Перми похитили 250 тысяч у пенсионеров из Тольятти 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
4 апреля двух безработных жительниц Перми задержали в городе Тольяти по подозрению в краже денег у местных пенсионеров. Преступления были совершены в ноябре 2017 года.
«Входя в доверие к пенсионерам, под видом проверки газовых плит, систем отопления и водоснабжения, пермячки проникали в квартиры и тайно похищали денежные средства, принадлежащие пожилым людям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. — Всего по данным фактам в настоящее время возбуждено 5 уголовных дел, предварительный ущерб составил 245 тысяч рублей».
Одна из потерпевших — 90-летняя пенсионерка, которую воровки убедили, что ей полагается единовременная выплата в размере 1 000 рублей. Бабушке они дали поддельную купюру 5000 рублей «Банка приколов» и потребовали сдачу. Пенсионерка пошла к шкафу, где хранила наличные и отсчитала 4000 рублей. Затем одна из женщин отвлекала хозяйку квартиры, а вторая похитила все хранившиеся там деньги — 45 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности обеих подозреваемых: это 24 и 37-летние пермячки. Безработные, ранее не судимы. В Тольятти специально приехали с криминальной целью. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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