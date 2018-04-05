Египтянин Мохаммед Салах избежал серьезной травмы

Травма, полученная нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммедом Салахом в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», оказалась несерьезной. Салах сможет выйти на поле в ближайшем матче английской премьер-лиги.

В начале второго тайма Мохаммед почувствовал боль в паху и был заменен. Но в конце встречи улыбающийся Салах вернулся на скамейку запасных. После встречи главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что ничего страшного с лидером клуба не произошло, и в ближайшем туре египтянин сможет выйти на поле.

Мохаммед Салах не только лучший бомбардир «Ливерпуля», он еще и лидер сборной Египта, соперника сборной России по групповому турниру чемпионата мира. Пока угрозы пропуска Салахом мирового первенства не существует.