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«Лацио» — «РБ Зальцбург». Прогноз Анатолия Бышовца
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«Лацио» — «РБ Зальцбург». Прогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «РБ Зальцбург».
Безусловно, уровень «Лацио» несколько выше, чем у «Зальцбурга»: это выражается и в опыте выступлений, и в классе футболистов. Надо сказать, что австрийцы классно провели матчи против «Боруссии», выбили ее из турнира, но нельзя не обратить внимание, что немцы сейчас находятся в кризисе, и встреча с «Баварией» в эти выходные наглядно это проиллюстрировала.
Думаю, что римляне разобрали эти матчи соперников, сделали выводы и отнесутся с большим вниманием и серьезностью к оппоненту. Надо быть готовыми к тому, что у «Зальцбурга» есть контригра. Но шансы у «орлят» на победу гораздо выше. На их стороне умение разрушить игровые связи — это у итальянских команд вещь приоритетная.
Но «Лацио» еще и много забивает, это по-прежнему самая результативная команда Серии А. Поэтому, думаю, желанную разницу в два мяча Иммобиле и компания в первом матче смогут сделать.
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