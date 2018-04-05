Прогноз на матч Лацио — Зальцбург: продлится ли феноменальная серия австрийцев

«Лацио» — «Зальцбург». Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы (05.04.2018, 22:05 мск).

Одним из самых упорных противостояний в четвертьфинале ЛЕ обещает стать схватка итальянского «Лацио» и австрийского «Зальцбурга». Букмекеры считают фаворитом этой пары римлян, но при этом допускают, что австрийцы также могут завоевать путёвку в следующий раунд — коэффициент на проход «Лацио» в полуфинал составляет 1.57. Да, римский клуб считается более статусным и уважаемым в Европе, но нельзя забывать, что «Зальцбург», наряду с «Барселоной» и «Ливерпулем», не потерпел ещё ни одного поражение в еврокубках в нынешнем сезоне.

"Лацио"

Несмотря на то, что многие итальянские команды нередко прохладно относятся к Лиге Европы, «Лацио» ещё с группового этапа заявлял о своём желании побороться за евротрофей. Осеннюю часть чемпионата «бьянкочелести» прошли очень легко, финишировав на первом месте в своей группе, оставив далеко позади себя «Ниццу», «Зульте-Варегем» и «Витесс». В плей-офф «орлы» заставляли нервничать своих болельщиков после первого матча, но в ответных поединках делали всё классно, одолев сперва румынский «Стяуа» (0:1, 5:1), а потом разобравшись с украинским «Динамо» (2:2, 0:2).

В Серии А у команды Симоне Индзаги пока что дела идут не очень хорошо — команда находится на пятом месте за 8 туров до финиша. Но отставания от «Интера» составляет всего 2 очка. Последние два матча «бело-голубые» играли дома — сперва не удалось одолеть «Болонью» (1:1), а на прошлых выходных был разгромлен «Беневенто» (6:2).

"Зальцбург"

"Зальцбург" продолжает поражать своей стабильностью на всех фронтах, не проигрывая уже больше семи (!) месяцев. В последний раз команда Марко Розе ушла побеждённой ещё в конце августа, когда проиграла на внутренней арене в гостевом матче «Штурму» (0:1). В австрийской Бундеслиге «быки» пока что не обеспечили себе чемпионский титул, но имеют 8-очковый отрыв от единственного конкурента (того же «Штурма»), продолжая штамповать победы. В последних двух матчах «Зальцбург» обыграл «Аустрию» (5:0) и «Вольфсбергер» (2:0).

Нынешняя еврокубковая кампания «Зальцбурга» насчитывает уже 16 матчей. Просто удивительно, как команда Розе не смогла пройти в квалификации Лиги чемпионов хорватскую «Риеку» (1:1, 0:0). На групповой стадии Лиги Европы «быки» заняли первое место, опередив «Марсель», «Коньяспор» и «Гимарайнш». В плей-офф же было гораздо сложнее, но «Зальцбург» в упорных противостояниях прошёл сперва «Реал Сосьедад» (2:2, 2:1), а затем и дортмундскую «Боруссию» (2:1, 0:0).

Не сыграет: Хван Хи-Чан (дисквалифицирован).

Где смотреть матч

В 21:55 по московскому времени начнётся прямая трансляция матча «Лацио» — «Зальцбург» на телеканале «Матч! Футбол 2». У кого не будет возможности посмотреть матч, тот всегда может узнать обо всех событиях из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Лацио" и «Зальцбург» играли друг с другом ранее только на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2009/2010. Тогда в обоих матчах побеждала австрийская команда с одинаковым счётом 2:1. Да и вообще тогда «Зальцбург» на групповом этапе добыл 6 побед в шести матчах. «Лацио» тогда остался за бортом плей-офф, а австрийцы, что интересно, вылетели сразу на стадии 1/16 финала от бельгийского «Стандарда».

Интересные факты

На предыдущих стадиях «Лацио» прошёл «Стяуа» (0:1, 2:1) и киевское «Динамо» (2:2, 2:0);

"Лацио" проиграл 3 последних матча австрийским клубам;

"Лацио" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию (+2=3-0, 13:7);

На предыдущих стадиях «Зальцбург» прошёл «Реал Сосьедад» (2:2, 2:1) и дортмундскую «Боруссию» (2:1, 0:0);

"Зальцбург" имеет 35-матчевую беспроигрышную серию (+23=12-0, 73:21);

"Зальцбург" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках (+11=8-0, 32:8);

В последних четырёх выездных матчах «Зальцбурга» проходила ставка «Обе забьют и Тотал больше 2,5». При этом сами «быки» забивали не менее двух голов в каждом матче.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"