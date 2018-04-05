«Орловский сувенир» признали самым вкусным пряником

Орловский хлебокомбинат стал победителем Международного смотра качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Орловское предприятие было награждено золотыми медалями конкурса, который провела Международная промышленная академия в Москве.

Золотую медаль Орловский хлебокомбинат получил за получило печенье творожное, пряники «Орловский сувенир», «Праздничный», «Дворянское гнездо». Также золотой медалью были отмечены торты и пирожные в ассортименте. Торты «Наполеон», «Рапсодия», пряники мятные особые, шоколадные новые и пряник «Орловское полесье» были награждены серебряной медалью смотра.

Организаторами конкурса стали Министерство сельского хозяйства РФ , Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» и ВНИИ кондитерской промышленности — филиал Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова.