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«Орловский сувенир» признали самым вкусным пряником
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«Орловский сувенир» признали самым вкусным пряником 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский хлебокомбинат стал победителем Международного смотра качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Орловское предприятие было награждено золотыми медалями конкурса, который провела Международная промышленная академия в Москве.
Золотую медаль Орловский хлебокомбинат получил за получило печенье творожное, пряники «Орловский сувенир», «Праздничный», «Дворянское гнездо». Также золотой медалью были отмечены торты и пирожные в ассортименте. Торты «Наполеон», «Рапсодия», пряники мятные особые, шоколадные новые и пряник «Орловское полесье» были награждены серебряной медалью смотра.
Организаторами конкурса стали Министерство сельского хозяйства РФ, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» и ВНИИ кондитерской промышленности — филиал Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова.
Сообщение «Орловский сувенир» признали самым вкусным пряником появились сначала на РИА 57.
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