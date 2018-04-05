«Просим откликнуться пострадавших»: в Тольятти задержали пермячек, похищавших деньги у стариков

4 апреля в Тольятти задержали двух безработных пермячек. Женщин подозревают в серии краж денег у пожилых людей. По версии следователей, пермячки проникали в квартиры, заявляя, что должны проверить водопроводные трубы, батареи или газовое оборудование, а потом выясняли, где пенсионеры хранят деньги, и забирали их. На приезжих из Перми возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража», в скором времени им изберут меру пресечения.

Одной из подозреваемых — 24 года, другой, — 38. В МВД Самарской области рассказали об одной из краж, которую они, предположительно, совершили.

— В ноябре прошлого года женщины вошли в доверие к 90-летней пенсионерке. Они проникли в квартиру, сообщив жительнице, что должны проверить трубы. После этого убедили пожилую тольяттинку, что ей положена единовременная выплата в размере одной тысячи рублей, — прокомментировали в полиции. — Пермячки передали пенсионерке фальшивую купюру — билет «Банка приколов» достоинством пять тысяч рублей. Когда пожилая дома, стала доставать сдачу, гостьи узнали, где она хранит деньги. После этого одна из подозреваемых отвлекла хозяйку, а другая похитила из шкафа 45 000 рублей.

Полицейские выяснили, что две безработные пермячки приехали в Тольятти, чтобы похищать деньги. Сейчас правоохранители разыскивают всех, кто пострадал от их действий. Если вы стали жертвой этих женщин с фотографии или знаете важную информацию, которая может помочь следствию, обращайтесь по телефонам в Тольятти 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 8— 917-12-11-715.