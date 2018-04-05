В Самаре состоялся финал областного турнира «Обязан и имею право» среди студентов ссузов

Ответить на вопросы в формате телевизионных игр и показать свои знания. В Самаре состоялся финал областного турнира «Обязан и имею право». Участники — студенты ссузов региона, они продемонстрировали свою эрудицию в области гражданского и уголовного кодексов.

Эрудиция, логика и умение работать в команде — у них есть все необходимое для финальной битвы. В областном турнире «Обязан и имею право» пять лучших команд демонстрируют свои знания гражданского и уголовного кодексов. Месяцы усердной подготовки — и, наконец, встреча соперников в решающем этапе. «Очень усердно работали, старались. Нам все преподаватели помогали, особенно преподаватель по обществознанию. Право, законы — мы учили практически Конституцию», — поделился участник Даниил Ямасов.

Турнир стартовал в январе этого года. Участники — студенты ссузов Самарского региона. Из 44 команд в финал пробились лишь четыре, пятую выбрали зрители. Директор МБУ «Самарский дом молодежи» Дмитрий Кривов рассказал, как строился турнир: «Был сначала заочный этап, где команды выполнили определенные задания — прислали проекты какого-либо законодательного акта, сделали тестовые задания. После этого были определены лучшие, которых уже и распределили по группам».

Участники отвечают на вопросы в формате популярных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». На раздумья — всего минута. Быстрый ответ дает команде заветные баллы, которые помогают оторваться от соперников. Для победы студенты должны проявить свою подкованность в юридических вопросах, выполнив семь заданий. «Детям намного интереснее усваивать информацию и получать ее именно в игровой форме, в различных интересных для них форматах, которые подходят им, а не в рамках обычных лекций. Они могут быть для них скучными и неинтересными, а мы хотели именно заинтересовать молодежь и замотивировать их на получение правовых знаний», — прокомментировала начальник отдела юридической и психологической помощи молодежи МБУ «Самарский дом молодежи» Алена Кондрашова.

Для молодежи Самарского региона это шанс проявить себя, ведь на областном уровне турнир прошел впервые. Права и обязанности есть у всех, но не каждый о них знает — соревнования помогают не только приобрести знания, но и суметь их применить. Врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев отметил: «Со стороны правительства Самарской области, администрации города, разумеется, будем поддерживать любые такие инициативы молодых ребят, направленные на созидание, на помощь. Любой молодой человек может обратиться всегда и к нам — в департамент по делам молодежи, и в наши подведомственные организации, и в муниципальные учреждения, которые работают с молодежью. Я уверен, что везде они найдут поддержку».

Интерес у студентов большой: в этом году заявки подали 35 ссузов Самарской области. В 2017 году правовой турнир стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов. Большинство программ реализуется по инициативе самой молодежи — гранты уже получили фотовыставка «Лица города» и проект для юных журналистов «Медиакухня».