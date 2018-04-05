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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 4 на 5 апреля
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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 4 на 5 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Спортивные победы московских хоккеистов и футболистов, госпитализация Эдиты Пьехи, крупный пожар в Тюмени, рост популяции вымирающих животных и несколько научных открытий.
Среда, 4 апреля, принесла столичным футболистам и хоккеистам победы: московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу после победы над «Крыльями Советов», а столичный ЦСКА победно провел четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА.
Вечером в среду стало известно о госпитализации Эдиты Пьехи, но, как она и ее внук Стас уверяют, поводов для беспокойств нет — обычный бронхит.
Адвокат капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» сообщил о госпитализации командира судна из сизо.
Россия призвала Совбез ООН провести открытое заседание по делу Скрипаля.
Пожарные в Тюмени боролись ночью с крупным пожаром в магазине игрушек, охватившим 3 000 квадратных метров.
СМИ США выяснили о возможном введении санкций против нескольких российских бизнесменов — то ли трех, то ли шести — у каждого свои данные.
Россияне рассказали, как изменится их жизнь без интернета и соцсетей.
На Дальнем Востоке возросла численность особей дальневосточного леопарда.
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