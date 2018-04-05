Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 4 на 5 апреля

Спортивные победы московских хоккеистов и футболистов, госпитализация Эдиты Пьехи , крупный пожар в Тюмени, рост популяции вымирающих животных и несколько научных открытий.

Среда, 4 апреля, принесла столичным футболистам и хоккеистам победы: московский «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу после победы над «Крыльями Советов», а столичный ЦСКА победно провел четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА.

Вечером в среду стало известно о госпитализации Эдиты Пьехи, но, как она и ее внук Стас уверяют, поводов для беспокойств нет — обычный бронхит.

Адвокат капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» сообщил о госпитализации командира судна из сизо

Россия призвала Совбез ООН провести открытое заседание по делу Скрипаля.

Пожарные в Тюмени боролись ночью с крупным пожаром в магазине игрушек, охватившим 3 000 квадратных метров.

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