Видео о том, как правильно хранить сцеженное грудное молоко

Для каждой мамы, которая кормит малыша грудью, эта тема особенно актуальна. Мнений и советов в этой области в интернете можно найти очень много, но к каким из них стоит прислушаться? Давайте разберемся. Тем мамам, чьи дети находятся на искусственном вскармливании, предлагаем посмотреть предыдущее видео, в котором подробно рассказано о самых распространенных мифах об этом. В видеоролике рассказывается о том, в каких условиях и как долго можно хранить грудное молоко при комнатной температуре, в основной части холодильника и в морозильной камере. Вы узнаете, в каких емкостях предпочтительнее и удобнее хранить грудное молоко и как нужно подготовить их перед сцеживанием.

Эти простые, но важные советы уберегут вас от ошибок и помогут разобраться в этой теме.

Например, знаете ли вы, что при замораживании грудного молока следует выделить для него целый отсек в морозильной камере? А как потом правильно разморозить и подогреть молоко? Помните, что разогревать молоко в микроволновке или на плите ни в коем случае нельзя! Обо всем подробнее — в видео:

Фото: Shutterstock.com