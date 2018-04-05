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Видео о том, как правильно хранить сцеженное грудное молоко
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Видео о том, как правильно хранить сцеженное грудное молоко 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Для каждой мамы, которая кормит малыша грудью, эта тема особенно актуальна. Мнений и советов в этой области в интернете можно найти очень много, но к каким из них стоит прислушаться? Давайте разберемся. Тем мамам, чьи дети находятся на искусственном вскармливании, предлагаем посмотреть предыдущее видео, в котором подробно рассказано о самых распространенных мифах об этом. В видеоролике рассказывается о том, в каких условиях и как долго можно хранить грудное молоко при комнатной температуре, в основной части холодильника и в морозильной камере. Вы узнаете, в каких емкостях предпочтительнее и удобнее хранить грудное молоко и как нужно подготовить их перед сцеживанием.
Эти простые, но важные советы уберегут вас от ошибок и помогут разобраться в этой теме.
Например, знаете ли вы, что при замораживании грудного молока следует выделить для него целый отсек в морозильной камере? А как потом правильно разморозить и подогреть молоко? Помните, что разогревать молоко в микроволновке или на плите ни в коем случае нельзя! Обо всем подробнее — в видео:
Фото: Shutterstock.com
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