Волгоградская молодежная библиотека проводит конкурс футбольных кричалок

Конкурс футбольных кричалок, которые будут звучать во время игр ЧМ-2018 в Волгограде, проводит городская библиотека для молодежи.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в нем уже приняли участие молодые люди от 14 до 30 лет, которые прислали более 30 работ — кричалки в две строки и четверостишия. Особенно активными были жители города Камышина и Среднеахтубинского района.

Проголосовать за лучшую кричалку можно будет до 30 апреля в группе библиотеки в соцсети, где создан фотоальбом и представлены все конкурсные работы. Победителем станет тот, кто получит наибольшее количество лайков.

Напомним, в Волгограде состоится 4 игры сборных Англии, Польши, Японии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.